ICOP: iShares Copper and Metals Mining ETF

34.88 USD 0.21 (0.61%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ICOP para hoje mudou para 0.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.75 e o mais alto foi 34.88.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares Copper and Metals Mining ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
34.75 34.88
Faixa anual
21.10 34.98
Fechamento anterior
34.67
Open
34.83
Bid
34.88
Ask
35.18
Low
34.75
High
34.88
Volume
11
Mudança diária
0.61%
Mudança mensal
8.83%
Mudança de 6 meses
33.79%
Mudança anual
8.63%
22 setembro, segunda-feira
13:45
USD
EUA - Discurso de Williams, Membro do FOMC
Atu.
Projeç.
Prév.