ICOP: iShares Copper and Metals Mining ETF
34.88 USD 0.21 (0.61%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ICOP para hoje mudou para 0.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.75 e o mais alto foi 34.88.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Copper and Metals Mining ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ICOP Notícias
- Kepler Cheuvreux eleva preço-alvo das ações da ICOP para EUR 20,50 com perspectiva de crescimento
- Kepler Cheuvreux raises ICOP stock price target to EUR20.50 on growth outlook
- US Overhauls The Critical Minerals List, Targets Copper And Silver - BHP Group (NYSE:BHP), Global X Copper Miners ETF (ARCA:COPX)
- Rio Tinto CEO To Step Down, Launches $1.9B Bauxite Expansion Plan - Rio Tinto (NYSE:RIO)
- Rio Tinto Invests $1.2 Billion To Modernize Century-Old Quebec Hydropower Plant - Rio Tinto (NYSE:RIO)
- Rio Tinto, Sumitomo Partner On $430 Million Copper-Gold Project In Australia - Rio Tinto (NYSE:RIO)
Faixa diária
34.75 34.88
Faixa anual
21.10 34.98
- Fechamento anterior
- 34.67
- Open
- 34.83
- Bid
- 34.88
- Ask
- 35.18
- Low
- 34.75
- High
- 34.88
- Volume
- 11
- Mudança diária
- 0.61%
- Mudança mensal
- 8.83%
- Mudança de 6 meses
- 33.79%
- Mudança anual
- 8.63%