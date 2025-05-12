시세섹션
통화 / ICOP
ICOP: iShares Copper and Metals Mining ETF

34.96 USD 0.29 (0.84%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ICOP 환율이 오늘 0.84%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 34.75이고 고가는 34.99이었습니다.

iShares Copper and Metals Mining ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
34.75 34.99
년간 변동
21.10 34.99
이전 종가
34.67
시가
34.83
Bid
34.96
Ask
35.26
저가
34.75
고가
34.99
볼륨
24
일일 변동
0.84%
월 변동
9.08%
6개월 변동
34.10%
년간 변동율
8.88%
