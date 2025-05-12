통화 / ICOP
ICOP: iShares Copper and Metals Mining ETF
34.96 USD 0.29 (0.84%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ICOP 환율이 오늘 0.84%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 34.75이고 고가는 34.99이었습니다.
iShares Copper and Metals Mining ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ICOP News
일일 변동 비율
34.75 34.99
년간 변동
21.10 34.99
- 이전 종가
- 34.67
- 시가
- 34.83
- Bid
- 34.96
- Ask
- 35.26
- 저가
- 34.75
- 고가
- 34.99
- 볼륨
- 24
- 일일 변동
- 0.84%
- 월 변동
- 9.08%
- 6개월 변동
- 34.10%
- 년간 변동율
- 8.88%