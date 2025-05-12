KurseKategorien
ICOP: iShares Copper and Metals Mining ETF

34.88 USD 0.21 (0.61%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ICOP hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.75 bis zu einem Hoch von 34.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Copper and Metals Mining ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
34.75 34.88
Jahresspanne
21.10 34.98
Vorheriger Schlusskurs
34.67
Eröffnung
34.83
Bid
34.88
Ask
35.18
Tief
34.75
Hoch
34.88
Volumen
11
Tagesänderung
0.61%
Monatsänderung
8.83%
6-Monatsänderung
33.79%
Jahresänderung
8.63%
