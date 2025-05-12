Währungen / ICOP
ICOP: iShares Copper and Metals Mining ETF
34.88 USD 0.21 (0.61%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ICOP hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.75 bis zu einem Hoch von 34.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Copper and Metals Mining ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ICOP News
Tagesspanne
34.75 34.88
Jahresspanne
21.10 34.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.67
- Eröffnung
- 34.83
- Bid
- 34.88
- Ask
- 35.18
- Tief
- 34.75
- Hoch
- 34.88
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- 0.61%
- Monatsänderung
- 8.83%
- 6-Monatsänderung
- 33.79%
- Jahresänderung
- 8.63%