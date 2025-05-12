Dövizler / ICOP
ICOP: iShares Copper and Metals Mining ETF
35.15 USD 0.48 (1.38%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ICOP fiyatı bugün 1.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.75 ve Yüksek fiyatı olarak 35.22 aralığında işlem gördü.
iShares Copper and Metals Mining ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ICOP haberleri
- Kepler Cheuvreux, büyüme görünümü nedeniyle ICOP hisse fiyat hedefini 20,50 euroya yükseltti
- Kepler Cheuvreux raises ICOP stock price target to EUR20.50 on growth outlook
- US Overhauls The Critical Minerals List, Targets Copper And Silver - BHP Group (NYSE:BHP), Global X Copper Miners ETF (ARCA:COPX)
- Rio Tinto CEO To Step Down, Launches $1.9B Bauxite Expansion Plan - Rio Tinto (NYSE:RIO)
- Rio Tinto Invests $1.2 Billion To Modernize Century-Old Quebec Hydropower Plant - Rio Tinto (NYSE:RIO)
- Rio Tinto, Sumitomo Partner On $430 Million Copper-Gold Project In Australia - Rio Tinto (NYSE:RIO)
Günlük aralık
34.75 35.22
Yıllık aralık
21.10 35.22
- Önceki kapanış
- 34.67
- Açılış
- 34.83
- Satış
- 35.15
- Alış
- 35.45
- Düşük
- 34.75
- Yüksek
- 35.22
- Hacim
- 77
- Günlük değişim
- 1.38%
- Aylık değişim
- 9.67%
- 6 aylık değişim
- 34.83%
- Yıllık değişim
- 9.47%
