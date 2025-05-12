FiyatlarBölümler
Dövizler / ICOP
ICOP: iShares Copper and Metals Mining ETF

35.15 USD 0.48 (1.38%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ICOP fiyatı bugün 1.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.75 ve Yüksek fiyatı olarak 35.22 aralığında işlem gördü.

iShares Copper and Metals Mining ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ICOP haberleri

Günlük aralık
34.75 35.22
Yıllık aralık
21.10 35.22
Önceki kapanış
34.67
Açılış
34.83
Satış
35.15
Alış
35.45
Düşük
34.75
Yüksek
35.22
Hacim
77
Günlük değişim
1.38%
Aylık değişim
9.67%
6 aylık değişim
34.83%
Yıllık değişim
9.47%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%