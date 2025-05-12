货币 / ICOP
ICOP: iShares Copper and Metals Mining ETF
34.88 USD 0.21 (0.61%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ICOP汇率已更改0.61%。当日，交易品种以低点34.75和高点34.88进行交易。
关注iShares Copper and Metals Mining ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
34.75 34.88
年范围
21.10 34.98
- 前一天收盘价
- 34.67
- 开盘价
- 34.83
- 卖价
- 34.88
- 买价
- 35.18
- 最低价
- 34.75
- 最高价
- 34.88
- 交易量
- 11
- 日变化
- 0.61%
- 月变化
- 8.83%
- 6个月变化
- 33.79%
- 年变化
- 8.63%