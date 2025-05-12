报价部分
ICOP: iShares Copper and Metals Mining ETF

34.88 USD 0.21 (0.61%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ICOP汇率已更改0.61%。当日，交易品种以低点34.75和高点34.88进行交易。

关注iShares Copper and Metals Mining ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
34.75 34.88
年范围
21.10 34.98
前一天收盘价
34.67
开盘价
34.83
卖价
34.88
买价
35.18
最低价
34.75
最高价
34.88
交易量
11
日变化
0.61%
月变化
8.83%
6个月变化
33.79%
年变化
8.63%
22 九月, 星期一
13:45
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值