Devises / ICOP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ICOP: iShares Copper and Metals Mining ETF
34.96 USD 0.29 (0.84%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ICOP a changé de 0.84% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.75 et à un maximum de 34.99.
Suivez la dynamique iShares Copper and Metals Mining ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ICOP Nouvelles
- Kepler Cheuvreux relève l’objectif de cours d’ICOP à 20,50€ en raison des perspectives de croissance
- Kepler Cheuvreux raises ICOP stock price target to EUR20.50 on growth outlook
- US Overhauls The Critical Minerals List, Targets Copper And Silver - BHP Group (NYSE:BHP), Global X Copper Miners ETF (ARCA:COPX)
- Rio Tinto CEO To Step Down, Launches $1.9B Bauxite Expansion Plan - Rio Tinto (NYSE:RIO)
- Rio Tinto Invests $1.2 Billion To Modernize Century-Old Quebec Hydropower Plant - Rio Tinto (NYSE:RIO)
- Rio Tinto, Sumitomo Partner On $430 Million Copper-Gold Project In Australia - Rio Tinto (NYSE:RIO)
Range quotidien
34.75 34.99
Range Annuel
21.10 34.99
- Clôture Précédente
- 34.67
- Ouverture
- 34.83
- Bid
- 34.96
- Ask
- 35.26
- Plus Bas
- 34.75
- Plus Haut
- 34.99
- Volume
- 24
- Changement quotidien
- 0.84%
- Changement Mensuel
- 9.08%
- Changement à 6 Mois
- 34.10%
- Changement Annuel
- 8.88%