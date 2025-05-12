CotationsSections
Devises / ICOP
Retour à Actions

ICOP: iShares Copper and Metals Mining ETF

34.96 USD 0.29 (0.84%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ICOP a changé de 0.84% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.75 et à un maximum de 34.99.

Suivez la dynamique iShares Copper and Metals Mining ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ICOP Nouvelles

Range quotidien
34.75 34.99
Range Annuel
21.10 34.99
Clôture Précédente
34.67
Ouverture
34.83
Bid
34.96
Ask
35.26
Plus Bas
34.75
Plus Haut
34.99
Volume
24
Changement quotidien
0.84%
Changement Mensuel
9.08%
Changement à 6 Mois
34.10%
Changement Annuel
8.88%
22 septembre, lundi
13:45
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev