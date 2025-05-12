通貨 / ICOP
ICOP: iShares Copper and Metals Mining ETF
34.88 USD 0.21 (0.61%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ICOPの今日の為替レートは、0.61%変化しました。日中、通貨は1あたり34.75の安値と34.88の高値で取引されました。
iShares Copper and Metals Mining ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ICOP News
- ケプラー・シュヴルー、成長見通しによりICOP株価目標を20.50ユーロに引き上げ
- Kepler Cheuvreux raises ICOP stock price target to EUR20.50 on growth outlook
- US Overhauls The Critical Minerals List, Targets Copper And Silver - BHP Group (NYSE:BHP), Global X Copper Miners ETF (ARCA:COPX)
- Rio Tinto CEO To Step Down, Launches $1.9B Bauxite Expansion Plan - Rio Tinto (NYSE:RIO)
- Rio Tinto Invests $1.2 Billion To Modernize Century-Old Quebec Hydropower Plant - Rio Tinto (NYSE:RIO)
- Rio Tinto, Sumitomo Partner On $430 Million Copper-Gold Project In Australia - Rio Tinto (NYSE:RIO)
1日のレンジ
34.75 34.88
1年のレンジ
21.10 34.98
- 以前の終値
- 34.67
- 始値
- 34.83
- 買値
- 34.88
- 買値
- 35.18
- 安値
- 34.75
- 高値
- 34.88
- 出来高
- 11
- 1日の変化
- 0.61%
- 1ヶ月の変化
- 8.83%
- 6ヶ月の変化
- 33.79%
- 1年の変化
- 8.63%