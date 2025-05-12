クォートセクション
通貨 / ICOP
ICOP: iShares Copper and Metals Mining ETF

34.88 USD 0.21 (0.61%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ICOPの今日の為替レートは、0.61%変化しました。日中、通貨は1あたり34.75の安値と34.88の高値で取引されました。

iShares Copper and Metals Mining ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
34.75 34.88
1年のレンジ
21.10 34.98
以前の終値
34.67
始値
34.83
買値
34.88
買値
35.18
安値
34.75
高値
34.88
出来高
11
1日の変化
0.61%
1ヶ月の変化
8.83%
6ヶ月の変化
33.79%
1年の変化
8.63%
