ICOP: iShares Copper and Metals Mining ETF

34.96 USD 0.29 (0.84%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ICOP ha avuto una variazione del 0.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.75 e ad un massimo di 34.99.

Segui le dinamiche di iShares Copper and Metals Mining ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
34.75 34.99
Intervallo Annuale
21.10 34.99
Chiusura Precedente
34.67
Apertura
34.83
Bid
34.96
Ask
35.26
Minimo
34.75
Massimo
34.99
Volume
24
Variazione giornaliera
0.84%
Variazione Mensile
9.08%
Variazione Semestrale
34.10%
Variazione Annuale
8.88%
