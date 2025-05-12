Valute / ICOP
ICOP: iShares Copper and Metals Mining ETF
34.96 USD 0.29 (0.84%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ICOP ha avuto una variazione del 0.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.75 e ad un massimo di 34.99.
Segui le dinamiche di iShares Copper and Metals Mining ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
34.75 34.99
Intervallo Annuale
21.10 34.99
- Chiusura Precedente
- 34.67
- Apertura
- 34.83
- Bid
- 34.96
- Ask
- 35.26
- Minimo
- 34.75
- Massimo
- 34.99
- Volume
- 24
- Variazione giornaliera
- 0.84%
- Variazione Mensile
- 9.08%
- Variazione Semestrale
- 34.10%
- Variazione Annuale
- 8.88%