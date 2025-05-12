CotizacionesSecciones
ICOP: iShares Copper and Metals Mining ETF

34.88 USD 0.21 (0.61%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ICOP de hoy ha cambiado un 0.61%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.75, mientras que el máximo ha alcanzado 34.88.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Copper and Metals Mining ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
34.75 34.88
Rango anual
21.10 34.98
Cierres anteriores
34.67
Open
34.83
Bid
34.88
Ask
35.18
Low
34.75
High
34.88
Volumen
11
Cambio diario
0.61%
Cambio mensual
8.83%
Cambio a 6 meses
33.79%
Cambio anual
8.63%
