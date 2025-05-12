Divisas / ICOP
ICOP: iShares Copper and Metals Mining ETF
34.88 USD 0.21 (0.61%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ICOP de hoy ha cambiado un 0.61%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.75, mientras que el máximo ha alcanzado 34.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Copper and Metals Mining ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ICOP News
- Kepler Cheuvreux eleva el precio objetivo de las acciones de ICOP a 20,50 euros por perspectivas de crecimiento
- Kepler Cheuvreux eleva precio objetivo de ICOP a EUR20.50 por perspectiva de crecimiento
- Kepler Cheuvreux raises ICOP stock price target to EUR20.50 on growth outlook
- US Overhauls The Critical Minerals List, Targets Copper And Silver - BHP Group (NYSE:BHP), Global X Copper Miners ETF (ARCA:COPX)
- Rio Tinto CEO To Step Down, Launches $1.9B Bauxite Expansion Plan - Rio Tinto (NYSE:RIO)
- Rio Tinto Invests $1.2 Billion To Modernize Century-Old Quebec Hydropower Plant - Rio Tinto (NYSE:RIO)
- Rio Tinto, Sumitomo Partner On $430 Million Copper-Gold Project In Australia - Rio Tinto (NYSE:RIO)
Rango diario
34.75 34.88
Rango anual
21.10 34.98
- Cierres anteriores
- 34.67
- Open
- 34.83
- Bid
- 34.88
- Ask
- 35.18
- Low
- 34.75
- High
- 34.88
- Volumen
- 11
- Cambio diario
- 0.61%
- Cambio mensual
- 8.83%
- Cambio a 6 meses
- 33.79%
- Cambio anual
- 8.63%