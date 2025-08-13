КотировкиРазделы
HYG: iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

81.24 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HYG за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.20, а максимальная — 81.26.

Следите за динамикой iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
81.20 81.26
Годовой диапазон
75.08 81.28
Предыдущее закрытие
81.25
Open
81.22
Bid
81.24
Ask
81.54
Low
81.20
High
81.26
Объем
2.908 K
Дневное изменение
-0.01%
Месячное изменение
1.21%
6-месячное изменение
3.42%
Годовое изменение
1.63%
22 сентября, понедельник
13:45
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.