HYG: iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
81.30 USD 0.05 (0.06%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HYG fiyatı bugün 0.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 81.20 ve Yüksek fiyatı olarak 81.33 aralığında işlem gördü.
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
81.20 81.33
Yıllık aralık
75.08 81.33
- Önceki kapanış
- 81.25
- Açılış
- 81.22
- Satış
- 81.30
- Alış
- 81.60
- Düşük
- 81.20
- Yüksek
- 81.33
- Hacim
- 12.357 K
- Günlük değişim
- 0.06%
- Aylık değişim
- 1.28%
- 6 aylık değişim
- 3.50%
- Yıllık değişim
- 1.70%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $-406.051 B
- Önceki
- $-450.170 B
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.04 M
- Önceki
- 4.01 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.0%
- Önceki
- 2.0%
16:35
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.641%