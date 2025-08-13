FiyatlarBölümler
Dövizler / HYG
Geri dön - Hisse senetleri

HYG: iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

81.30 USD 0.05 (0.06%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HYG fiyatı bugün 0.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 81.20 ve Yüksek fiyatı olarak 81.33 aralığında işlem gördü.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HYG haberleri

Günlük aralık
81.20 81.33
Yıllık aralık
75.08 81.33
Önceki kapanış
81.25
Açılış
81.22
Satış
81.30
Alış
81.60
Düşük
81.20
Yüksek
81.33
Hacim
12.357 K
Günlük değişim
0.06%
Aylık değişim
1.28%
6 aylık değişim
3.50%
Yıllık değişim
1.70%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%