Währungen / HYG
HYG: iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
81.25 USD 0.02 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HYG hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 81.15 bis zu einem Hoch von 81.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
81.15 81.28
Jahresspanne
75.08 81.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 81.23
- Eröffnung
- 81.24
- Bid
- 81.25
- Ask
- 81.55
- Tief
- 81.15
- Hoch
- 81.28
- Volumen
- 16.479 K
- Tagesänderung
- 0.02%
- Monatsänderung
- 1.22%
- 6-Monatsänderung
- 3.44%
- Jahresänderung
- 1.64%