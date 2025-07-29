Валюты / GHM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GHM: Graham Corporation
52.24 USD 0.81 (1.57%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GHM за сегодня изменился на 1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.60, а максимальная — 53.95.
Следите за динамикой Graham Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GHM
- Recent Price Trend in Graham (GHM) is Your Friend, Here's Why
- Are Industrial Products Stocks Lagging Ferguson plc (FERG) This Year?
- Here's Why Investing in Flowserve Stock Makes Sense Now
- Alarm.com's Unit Boosts EV Managed Charging Programs With BTR Buyout
- GNRC Launches PWRmicro Inverter to Boost Solar Output and Integration
- Nordson Divests Design & Development Units to Quasar Medical
- Graham Corporation appoints Mauro Gregorio to board of directors
- Nordson Rewards Shareholders With a 5% Dividend Increase
- Graham Corp shareholders elect directors and approve key proposals at annual meeting
- Here's Why You Should Consider Investing in RBC Bearings Stock Now
- Is Graham (GHM) Outperforming Other Industrial Products Stocks This Year?
- Graham (GHM) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Wasatch Micro Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAMVX)
- Best Momentum Stock to Buy for August 7th
- Is Greif (GEF) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- New Strong Buy Stocks for August 7th
- Graham (GHM) Q1 Orders Soar 120%
- Graham Q1 FY26 presentation: 11% revenue growth and record backlog amid stock drop
- Graham (GHM) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Helios Technologies (HLIO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Generac Holdings (GNRC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Luxfer (LXFR) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Is the Options Market Predicting a Spike in Graham Stock?
- Graham Corp receives $25.5 million torpedo hardware order
Дневной диапазон
51.60 53.95
Годовой диапазон
24.78 57.99
- Предыдущее закрытие
- 51.43
- Open
- 52.13
- Bid
- 52.24
- Ask
- 52.54
- Low
- 51.60
- High
- 53.95
- Объем
- 215
- Дневное изменение
- 1.57%
- Месячное изменение
- 9.17%
- 6-месячное изменение
- 82.34%
- Годовое изменение
- 77.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.