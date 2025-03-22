Валюты / FSV
FSV: FirstService Corporation
202.67 USD 2.26 (1.10%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FSV за сегодня изменился на -1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 202.21, а максимальная — 205.69.
Следите за динамикой FirstService Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FSV
- FirstService Corp stock hits all-time high at 202.8 USD
- FirstService Corp stock hits 52-week high at $201.85
- CBRE Group, Inc. (CBRE) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Earnings call transcript: FirstService beats Q2 2025 forecasts, stock surges
- FirstService Corp stock hits 52-week high at 201.15 USD
- Is FirstService (FSV) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Wasatch International Select Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAISX)
- FirstService (FSV) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- FirstService stock price target raised to $225 from $217 at BMO Capital
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.16%
- FirstService Corp stock hits 52-week high at 197.88 USD
- FirstService FSV Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FirstService (FSV) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- FirstService beats Q2 estimates as earnings surge on strong margin expansion
- FirstService earnings beat by $0.26, revenue topped estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- FirstService February 2025 presentation: 17% revenue growth caps strong 2024 performance
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Fidelity Special Values PLC to feature on QuotedData show
- FirstService expands with Utah fire protection acquisitions
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
- 21 Upcoming Dividend Increases To Finish Q1
- Wasatch International Select Fund Q4 2024 Commentary
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
Дневной диапазон
202.21 205.69
Годовой диапазон
153.13 209.66
- Предыдущее закрытие
- 204.93
- Open
- 205.69
- Bid
- 202.67
- Ask
- 202.97
- Low
- 202.21
- High
- 205.69
- Объем
- 205
- Дневное изменение
- -1.10%
- Месячное изменение
- 2.23%
- 6-месячное изменение
- 20.92%
- Годовое изменение
- 10.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.