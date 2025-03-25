통화 / FSV
FSV: FirstService Corporation
201.59 USD 0.01 (0.00%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FSV 환율이 오늘 -0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 199.45이고 고가는 202.63이었습니다.
FirstService Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
199.45 202.63
년간 변동
153.13 209.66
- 이전 종가
- 201.60
- 시가
- 201.74
- Bid
- 201.59
- Ask
- 201.89
- 저가
- 199.45
- 고가
- 202.63
- 볼륨
- 244
- 일일 변동
- -0.00%
- 월 변동
- 1.69%
- 6개월 변동
- 20.27%
- 년간 변동율
- 10.01%
