FSV: FirstService Corporation

201.59 USD 0.01 (0.00%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FSV fiyatı bugün -0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 199.45 ve Yüksek fiyatı olarak 202.63 aralığında işlem gördü.

FirstService Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
199.45 202.63
Yıllık aralık
153.13 209.66
Önceki kapanış
201.60
Açılış
201.74
Satış
201.59
Alış
201.89
Düşük
199.45
Yüksek
202.63
Hacim
244
Günlük değişim
-0.00%
Aylık değişim
1.69%
6 aylık değişim
20.27%
Yıllık değişim
10.01%
21 Eylül, Pazar