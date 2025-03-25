Dövizler / FSV
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FSV: FirstService Corporation
201.59 USD 0.01 (0.00%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FSV fiyatı bugün -0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 199.45 ve Yüksek fiyatı olarak 202.63 aralığında işlem gördü.
FirstService Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FSV haberleri
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook FirstService (FSV)
- FirstService Corp stock hits all-time high at 202.8 USD
- FirstService Corp stock hits 52-week high at $201.85
- CBRE Group, Inc. (CBRE) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Earnings call transcript: FirstService beats Q2 2025 forecasts, stock surges
- FirstService Corp stock hits 52-week high at 201.15 USD
- Is FirstService (FSV) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Wasatch International Select Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAISX)
- FirstService (FSV) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- FirstService stock price target raised to $225 from $217 at BMO Capital
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.16%
- FirstService Corp stock hits 52-week high at 197.88 USD
- FirstService FSV Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FirstService (FSV) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- FirstService beats Q2 estimates as earnings surge on strong margin expansion
- FirstService earnings beat by $0.26, revenue topped estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- FirstService February 2025 presentation: 17% revenue growth caps strong 2024 performance
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Fidelity Special Values PLC to feature on QuotedData show
- FirstService expands with Utah fire protection acquisitions
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
- 21 Upcoming Dividend Increases To Finish Q1
- Wasatch International Select Fund Q4 2024 Commentary
Günlük aralık
199.45 202.63
Yıllık aralık
153.13 209.66
- Önceki kapanış
- 201.60
- Açılış
- 201.74
- Satış
- 201.59
- Alış
- 201.89
- Düşük
- 199.45
- Yüksek
- 202.63
- Hacim
- 244
- Günlük değişim
- -0.00%
- Aylık değişim
- 1.69%
- 6 aylık değişim
- 20.27%
- Yıllık değişim
- 10.01%
21 Eylül, Pazar