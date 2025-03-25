KurseKategorien
FSV: FirstService Corporation

201.60 USD 1.61 (0.79%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FSV hat sich für heute um -0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 201.32 bis zu einem Hoch von 204.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die FirstService Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
201.32 204.54
Jahresspanne
153.13 209.66
Vorheriger Schlusskurs
203.21
Eröffnung
203.31
Bid
201.60
Ask
201.90
Tief
201.32
Hoch
204.54
Volumen
168
Tagesänderung
-0.79%
Monatsänderung
1.69%
6-Monatsänderung
20.28%
Jahresänderung
10.02%
