FSV: FirstService Corporation
201.60 USD 1.61 (0.79%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FSV hat sich für heute um -0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 201.32 bis zu einem Hoch von 204.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die FirstService Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
201.32 204.54
Jahresspanne
153.13 209.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 203.21
- Eröffnung
- 203.31
- Bid
- 201.60
- Ask
- 201.90
- Tief
- 201.32
- Hoch
- 204.54
- Volumen
- 168
- Tagesänderung
- -0.79%
- Monatsänderung
- 1.69%
- 6-Monatsänderung
- 20.28%
- Jahresänderung
- 10.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K