Валюты / FLEX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FLEX: Flex Ltd
57.20 USD 0.56 (0.97%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FLEX за сегодня изменился на -0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.69, а максимальная — 57.93.
Следите за динамикой Flex Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FLEX
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Главный бухгалтер Flex Ltd. Дэниел Вендлер продает акции на сумму $566 600
- Wendler, Flex Ltd. chief accounting officer, sells $566,600 in shares
- Celestica Rides on Robust Supply Chain Network: Will it Fuel Growth?
- Nextracker acquires Origami Solar for $53 million to enter panel frame market
- Flex Ltd. files prospectus supplement and legal opinion with SEC
- Nextracker launches new DC power connector for solar installations
- Flex stock hits all-time high at 54.84 USD
- JBL Stock Surges 98% in a Year: Is it a Must-Have in Your Portfolio?
- Garmin (GRMN) Up 10.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Here's Why Flex (FLEX) is a Strong Growth Stock
- Celestica Gains From Robust Cash Flow: Will the Trend Continue?
- Teradyne (TER) Up 8.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Flex stock hits all-time high at 53.99 USD
- JBL Is Betting Big on AI Data Center Market: Will This Drive Growth?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Stifel reiterates Buy rating on CrowdStrike stock ahead of earnings
- Hartford MidCap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Celestica Outperforms Industry Year to Date: Reason to Buy the Stock?
- Flex Stock Surges 56% in the Past Year: Will the Uptrend Continue?
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Zillow stock amid Flex growth
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- This Jabil Peer Reports Monday As AI Fever Boosts Top-10 Industry
- Stock Market Week Ahead: Walmart, Palo Alto, And Powell At Jackson Hole
Дневной диапазон
56.69 57.93
Годовой диапазон
25.11 58.59
- Предыдущее закрытие
- 57.76
- Open
- 57.72
- Bid
- 57.20
- Ask
- 57.50
- Low
- 56.69
- High
- 57.93
- Объем
- 7.065 K
- Дневное изменение
- -0.97%
- Месячное изменение
- 9.56%
- 6-месячное изменение
- 74.34%
- Годовое изменение
- 71.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.