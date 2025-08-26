통화 / FLEX
FLEX: Flex Ltd
58.65 USD 0.52 (0.89%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FLEX 환율이 오늘 0.89%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 57.69이고 고가는 58.80이었습니다.
Flex Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FLEX News
- Flex Ltd, 주가 58.62 USD로 사상 최고치 경신
- Flex Ltd stock hits all-time high at 58.62 USD
- JBL Stock Before Q4 Earnings: A Smart Buy or Risky Investment?
- Hartung, Flex Ltd. 주식 250만 달러 상당 매도
- Hartung of Flex Ltd. sells $2.5m in shares
- Wall Street Has Eyes On This AI Infrastructure Stock. Here's Why.
- Flex and Renesas Team Up for Advanced Power Management Solutions
- JBL Rides on Strength in Intelligent Infrastructure: Will it Persist?
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- 웬들러, Flex Ltd. 최고 회계 책임자, 566,600달러 상당 주식 매도
- Wendler, Flex Ltd. chief accounting officer, sells $566,600 in shares
- Celestica Rides on Robust Supply Chain Network: Will it Fuel Growth?
- Nextracker acquires Origami Solar for $53 million to enter panel frame market
- Flex Ltd. files prospectus supplement and legal opinion with SEC
- Nextracker launches new DC power connector for solar installations
- Flex stock hits all-time high at 54.84 USD
- JBL Stock Surges 98% in a Year: Is it a Must-Have in Your Portfolio?
- Garmin (GRMN) Up 10.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Here's Why Flex (FLEX) is a Strong Growth Stock
- Celestica Gains From Robust Cash Flow: Will the Trend Continue?
- Teradyne (TER) Up 8.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Flex stock hits all-time high at 53.99 USD
- JBL Is Betting Big on AI Data Center Market: Will This Drive Growth?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
일일 변동 비율
57.69 58.80
년간 변동
25.11 58.80
- 이전 종가
- 58.13
- 시가
- 58.12
- Bid
- 58.65
- Ask
- 58.95
- 저가
- 57.69
- 고가
- 58.80
- 볼륨
- 7.230 K
- 일일 변동
- 0.89%
- 월 변동
- 12.33%
- 6개월 변동
- 78.76%
- 년간 변동율
- 75.76%
