FLEX: Flex Ltd
58.65 USD 0.52 (0.89%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FLEX fiyatı bugün 0.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 57.69 ve Yüksek fiyatı olarak 58.80 aralığında işlem gördü.
Flex Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FLEX haberleri
- Flex Ltd hissesi 58,62 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Flex Ltd stock hits all-time high at 58.62 USD
- JBL Stock Before Q4 Earnings: A Smart Buy or Risky Investment?
- Flex Ltd.’nin Yöneticisi Hartung 2,5 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Hartung of Flex Ltd. sells $2.5m in shares
- Wall Street Has Eyes On This AI Infrastructure Stock. Here's Why.
- Flex and Renesas Team Up for Advanced Power Management Solutions
- JBL Rides on Strength in Intelligent Infrastructure: Will it Persist?
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Wendler, Flex Ltd. baş muhasebe yetkilisi, 566.600 dolar değerinde hisse satışı gerçekleştirdi
- Wendler, Flex Ltd. chief accounting officer, sells $566,600 in shares
- Celestica Rides on Robust Supply Chain Network: Will it Fuel Growth?
- Nextracker acquires Origami Solar for $53 million to enter panel frame market
- Flex Ltd. files prospectus supplement and legal opinion with SEC
- Nextracker launches new DC power connector for solar installations
- Flex stock hits all-time high at 54.84 USD
- JBL Stock Surges 98% in a Year: Is it a Must-Have in Your Portfolio?
- Garmin (GRMN) Up 10.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Here's Why Flex (FLEX) is a Strong Growth Stock
- Celestica Gains From Robust Cash Flow: Will the Trend Continue?
- Teradyne (TER) Up 8.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Flex stock hits all-time high at 53.99 USD
- JBL Is Betting Big on AI Data Center Market: Will This Drive Growth?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
Günlük aralık
57.69 58.80
Yıllık aralık
25.11 58.80
- Önceki kapanış
- 58.13
- Açılış
- 58.12
- Satış
- 58.65
- Alış
- 58.95
- Düşük
- 57.69
- Yüksek
- 58.80
- Hacim
- 7.230 K
- Günlük değişim
- 0.89%
- Aylık değişim
- 12.33%
- 6 aylık değişim
- 78.76%
- Yıllık değişim
- 75.76%
21 Eylül, Pazar