FLEX: Flex Ltd

58.13 USD 1.67 (2.96%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FLEX hat sich für heute um 2.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.95 bis zu einem Hoch von 58.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die Flex Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
56.95 58.24
Jahresspanne
25.11 58.59
Vorheriger Schlusskurs
56.46
Eröffnung
57.36
Bid
58.13
Ask
58.43
Tief
56.95
Hoch
58.24
Volumen
7.515 K
Tagesänderung
2.96%
Monatsänderung
11.34%
6-Monatsänderung
77.17%
Jahresänderung
74.20%
