FLEX: Flex Ltd
58.13 USD 1.67 (2.96%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FLEX hat sich für heute um 2.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.95 bis zu einem Hoch von 58.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Flex Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
56.95 58.24
Jahresspanne
25.11 58.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 56.46
- Eröffnung
- 57.36
- Bid
- 58.13
- Ask
- 58.43
- Tief
- 56.95
- Hoch
- 58.24
- Volumen
- 7.515 K
- Tagesänderung
- 2.96%
- Monatsänderung
- 11.34%
- 6-Monatsänderung
- 77.17%
- Jahresänderung
- 74.20%
