FBNC: First Bancorp

52.92 USD 1.44 (2.65%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FBNC за сегодня изменился на -2.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.64, а максимальная — 54.37.

Следите за динамикой First Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
52.64 54.37
Годовой диапазон
34.50 56.44
Предыдущее закрытие
54.36
Open
54.37
Bid
52.92
Ask
53.22
Low
52.64
High
54.37
Объем
721
Дневное изменение
-2.65%
Месячное изменение
-2.45%
6-месячное изменение
33.07%
Годовое изменение
28.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.