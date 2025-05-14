Валюты / FBNC
FBNC: First Bancorp
52.92 USD 1.44 (2.65%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FBNC за сегодня изменился на -2.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.64, а максимальная — 54.37.
Следите за динамикой First Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
52.64 54.37
Годовой диапазон
34.50 56.44
- Предыдущее закрытие
- 54.36
- Open
- 54.37
- Bid
- 52.92
- Ask
- 53.22
- Low
- 52.64
- High
- 54.37
- Объем
- 721
- Дневное изменение
- -2.65%
- Месячное изменение
- -2.45%
- 6-месячное изменение
- 33.07%
- Годовое изменение
- 28.04%
