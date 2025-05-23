통화 / FBNC
FBNC: First Bancorp
53.53 USD 1.41 (2.57%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FBNC 환율이 오늘 -2.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 53.50이고 고가는 54.80이었습니다.
First Bancorp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FBNC News
- First Bancorp (FBNC) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- First Bancorp, 주당 0.23달러 분기 배당 발표
- First Bancorp declares $0.23 per share quarterly dividend
- First Bancorp stock hits all-time high at 55.54 USD
- First Bancorp stock price target raised to $62 from $53 at KBW
- First Bancorp stock hits all-time high at 53.26 USD
- First Bancorp stock hits all-time high at 52.23 USD
- First Bancorp stock hits 52-week high at 50.39 USD
- First Bancorp stock price target raised by Stephens to $57 on strong NII
- First Bancorp: Not Good Enough For A Bullish Outlook (NASDAQ:FBNC)
- First Bancorp stock price target raised to $53 from $50 at KBW
- First Bancorp (FBNC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- First Bancorp (FBNC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Bancorp earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- HomeTrust Bancshares (HTB) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- United Bankshares (UBSI) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- First Bancorp (FBNC) to Report Q2 Results: Wall Street Expects Earnings Growth
- Implied Volatility Surging for First Bancorp Stock Options
- Southeast bank stocks positioned for growth amid rate uncertainty
- First Bancorp raises quarterly dividend to $0.23 per share
- First Commonwealth Financial: Shares Are Nearing An Upgrade (NYSE:FCF)
- First Bank names Larry Jackson as Chief Credit Officer
- Friday’s Insider Moves: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- First Bancorp director Taylor Frederick Leslie buys $239,315 in stock
일일 변동 비율
53.50 54.80
년간 변동
34.50 56.44
- 이전 종가
- 54.94
- 시가
- 54.80
- Bid
- 53.53
- Ask
- 53.83
- 저가
- 53.50
- 고가
- 54.80
- 볼륨
- 368
- 일일 변동
- -2.57%
- 월 변동
- -1.33%
- 6개월 변동
- 34.60%
- 년간 변동율
- 29.52%
