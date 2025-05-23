KurseKategorien
FBNC: First Bancorp

54.94 USD 1.85 (3.48%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FBNC hat sich für heute um 3.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.25 bis zu einem Hoch von 55.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
53.25 55.05
Jahresspanne
34.50 56.44
Vorheriger Schlusskurs
53.09
Eröffnung
53.31
Bid
54.94
Ask
55.24
Tief
53.25
Hoch
55.05
Volumen
450
Tagesänderung
3.48%
Monatsänderung
1.27%
6-Monatsänderung
38.14%
Jahresänderung
32.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K