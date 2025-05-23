Währungen / FBNC
FBNC: First Bancorp
54.94 USD 1.85 (3.48%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FBNC hat sich für heute um 3.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.25 bis zu einem Hoch von 55.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FBNC News
- First Bancorp (FBNC) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- First Bancorp kündigt Quartalsdividende von 0,23 US-Dollar je Aktie an
- First Bancorp declares $0.23 per share quarterly dividend
- First Bancorp stock hits all-time high at 55.54 USD
- First Bancorp stock price target raised to $62 from $53 at KBW
- First Bancorp stock hits all-time high at 53.26 USD
- First Bancorp stock hits all-time high at 52.23 USD
- First Bancorp stock hits 52-week high at 50.39 USD
- First Bancorp stock price target raised by Stephens to $57 on strong NII
- First Bancorp: Not Good Enough For A Bullish Outlook (NASDAQ:FBNC)
- First Bancorp stock price target raised to $53 from $50 at KBW
- First Bancorp (FBNC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- First Bancorp (FBNC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Bancorp earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- HomeTrust Bancshares (HTB) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- United Bankshares (UBSI) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- First Bancorp (FBNC) to Report Q2 Results: Wall Street Expects Earnings Growth
- Implied Volatility Surging for First Bancorp Stock Options
- Southeast bank stocks positioned for growth amid rate uncertainty
- First Bancorp raises quarterly dividend to $0.23 per share
- First Commonwealth Financial: Shares Are Nearing An Upgrade (NYSE:FCF)
- First Bank names Larry Jackson as Chief Credit Officer
- Friday’s Insider Moves: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- First Bancorp director Taylor Frederick Leslie buys $239,315 in stock
Tagesspanne
53.25 55.05
Jahresspanne
34.50 56.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 53.09
- Eröffnung
- 53.31
- Bid
- 54.94
- Ask
- 55.24
- Tief
- 53.25
- Hoch
- 55.05
- Volumen
- 450
- Tagesänderung
- 3.48%
- Monatsänderung
- 1.27%
- 6-Monatsänderung
- 38.14%
- Jahresänderung
- 32.93%
