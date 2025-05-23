Devises / FBNC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FBNC: First Bancorp
53.53 USD 1.41 (2.57%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FBNC a changé de -2.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 53.50 et à un maximum de 54.80.
Suivez la dynamique First Bancorp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FBNC Nouvelles
- First Bancorp (FBNC) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- First Bancorp annonce un dividende trimestriel de 0,23$ par action
- First Bancorp declares $0.23 per share quarterly dividend
- First Bancorp stock hits all-time high at 55.54 USD
- First Bancorp stock price target raised to $62 from $53 at KBW
- First Bancorp stock hits all-time high at 53.26 USD
- First Bancorp stock hits all-time high at 52.23 USD
- First Bancorp stock hits 52-week high at 50.39 USD
- First Bancorp stock price target raised by Stephens to $57 on strong NII
- First Bancorp: Not Good Enough For A Bullish Outlook (NASDAQ:FBNC)
- First Bancorp stock price target raised to $53 from $50 at KBW
- First Bancorp (FBNC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- First Bancorp (FBNC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Bancorp earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- HomeTrust Bancshares (HTB) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- United Bankshares (UBSI) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- First Bancorp (FBNC) to Report Q2 Results: Wall Street Expects Earnings Growth
- Implied Volatility Surging for First Bancorp Stock Options
- Southeast bank stocks positioned for growth amid rate uncertainty
- First Bancorp raises quarterly dividend to $0.23 per share
- First Commonwealth Financial: Shares Are Nearing An Upgrade (NYSE:FCF)
- First Bank names Larry Jackson as Chief Credit Officer
- Friday’s Insider Moves: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- First Bancorp director Taylor Frederick Leslie buys $239,315 in stock
Range quotidien
53.50 54.80
Range Annuel
34.50 56.44
- Clôture Précédente
- 54.94
- Ouverture
- 54.80
- Bid
- 53.53
- Ask
- 53.83
- Plus Bas
- 53.50
- Plus Haut
- 54.80
- Volume
- 368
- Changement quotidien
- -2.57%
- Changement Mensuel
- -1.33%
- Changement à 6 Mois
- 34.60%
- Changement Annuel
- 29.52%
20 septembre, samedi