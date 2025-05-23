Dövizler / FBNC
FBNC: First Bancorp
53.53 USD 1.41 (2.57%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FBNC fiyatı bugün -2.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 53.50 ve Yüksek fiyatı olarak 54.80 aralığında işlem gördü.
First Bancorp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- First Bancorp (FBNC) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- First Bancorp hisse başına 0,23 dolar üç aylık temettü açıkladı
- First Bancorp declares $0.23 per share quarterly dividend
- First Bancorp stock hits all-time high at 55.54 USD
- First Bancorp stock price target raised to $62 from $53 at KBW
- First Bancorp stock hits all-time high at 53.26 USD
- First Bancorp stock hits all-time high at 52.23 USD
- First Bancorp stock hits 52-week high at 50.39 USD
- First Bancorp stock price target raised by Stephens to $57 on strong NII
- First Bancorp: Not Good Enough For A Bullish Outlook (NASDAQ:FBNC)
- First Bancorp stock price target raised to $53 from $50 at KBW
- First Bancorp (FBNC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- First Bancorp (FBNC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Bancorp earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- HomeTrust Bancshares (HTB) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- United Bankshares (UBSI) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- First Bancorp (FBNC) to Report Q2 Results: Wall Street Expects Earnings Growth
- Implied Volatility Surging for First Bancorp Stock Options
- Southeast bank stocks positioned for growth amid rate uncertainty
- First Bancorp raises quarterly dividend to $0.23 per share
- First Commonwealth Financial: Shares Are Nearing An Upgrade (NYSE:FCF)
- First Bank names Larry Jackson as Chief Credit Officer
- Friday’s Insider Moves: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- First Bancorp director Taylor Frederick Leslie buys $239,315 in stock
Günlük aralık
53.50 54.80
Yıllık aralık
34.50 56.44
- Önceki kapanış
- 54.94
- Açılış
- 54.80
- Satış
- 53.53
- Alış
- 53.83
- Düşük
- 53.50
- Yüksek
- 54.80
- Hacim
- 368
- Günlük değişim
- -2.57%
- Aylık değişim
- -1.33%
- 6 aylık değişim
- 34.60%
- Yıllık değişim
- 29.52%
21 Eylül, Pazar