EVTV: Envirotech Vehicles Inc
2.16 USD 0.58 (21.17%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EVTV за сегодня изменился на -21.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.05, а максимальная — 2.66.
Следите за динамикой Envirotech Vehicles Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.05 2.66
Годовой диапазон
0.15 5.07
- Предыдущее закрытие
- 2.74
- Open
- 2.32
- Bid
- 2.16
- Ask
- 2.46
- Low
- 2.05
- High
- 2.66
- Объем
- 1.047 K
- Дневное изменение
- -21.17%
- Месячное изменение
- -4.00%
- 6-месячное изменение
- 800.00%
- Годовое изменение
- 20.00%
