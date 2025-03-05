KurseKategorien
Währungen / EVTV
Zurück zum Aktien

EVTV: Envirotech Vehicles Inc

2.10 USD 0.04 (1.87%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EVTV hat sich für heute um -1.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.09 bis zu einem Hoch von 2.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die Envirotech Vehicles Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EVTV News

Tagesspanne
2.09 2.20
Jahresspanne
0.15 5.07
Vorheriger Schlusskurs
2.14
Eröffnung
2.14
Bid
2.10
Ask
2.40
Tief
2.09
Hoch
2.20
Volumen
164
Tagesänderung
-1.87%
Monatsänderung
-6.67%
6-Monatsänderung
775.00%
Jahresänderung
16.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K