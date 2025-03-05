Währungen / EVTV
EVTV: Envirotech Vehicles Inc
2.10 USD 0.04 (1.87%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EVTV hat sich für heute um -1.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.09 bis zu einem Hoch von 2.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Envirotech Vehicles Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EVTV News
- Envirotech Vehicles: Aktie hebt nach Vorstellung von Schwerlastdrohne ab/n
- Envirotech Vehicles stock soars after unveiling heavy-lift drone
- Envirotech stellt Schwerlastdrohne mit 1.500 Pfund Nutzlast vor
- Envirotech unveils heavy-lift drone with 1,500-pound capacity
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Envirotech Vehicles appoints Jason Maddox to board of directors
- Envirotech Vehicles announces 1-for-10 reverse stock split
- EV Company News For The Month Of July 2025
- EV Company News For The Month Of June 2025
- Envirotech delivers electric school bus to Texas district
- Envirotech delivers first electric school buses to Texas districts
- Envirotech outlines electric mobility vision across land, air, sea
- Envirotech outlines multi-market electric mobility strategy
- EV Company News For The Month Of May 2025
- Envirotech eyes electric marine market with Kymera assets LOI
- EV Company News For The Month Of March 2025
- EV Company News For The Month Of February 2025
Tagesspanne
2.09 2.20
Jahresspanne
0.15 5.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.14
- Eröffnung
- 2.14
- Bid
- 2.10
- Ask
- 2.40
- Tief
- 2.09
- Hoch
- 2.20
- Volumen
- 164
- Tagesänderung
- -1.87%
- Monatsänderung
- -6.67%
- 6-Monatsänderung
- 775.00%
- Jahresänderung
- 16.67%
