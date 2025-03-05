通貨 / EVTV
EVTV: Envirotech Vehicles Inc
2.14 USD 0.04 (1.90%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EVTVの今日の為替レートは、1.90%変化しました。日中、通貨は1あたり1.99の安値と2.22の高値で取引されました。
Envirotech Vehicles Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EVTV News
- エンバイロテック・ビークルズ社の株価、重量物運搬ドローン発表で急騰
- Envirotech Vehicles stock soars after unveiling heavy-lift drone
- エンバイロテック、1,500ポンド積載可能な大型ドローンを発表
- Envirotech unveils heavy-lift drone with 1,500-pound capacity
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Envirotech Vehicles appoints Jason Maddox to board of directors
- Envirotech Vehicles announces 1-for-10 reverse stock split
- EV Company News For The Month Of July 2025
- EV Company News For The Month Of June 2025
- Envirotech delivers electric school bus to Texas district
- Envirotech delivers first electric school buses to Texas districts
- Envirotech outlines electric mobility vision across land, air, sea
- Envirotech outlines multi-market electric mobility strategy
- EV Company News For The Month Of May 2025
- Envirotech eyes electric marine market with Kymera assets LOI
- EV Company News For The Month Of March 2025
- EV Company News For The Month Of February 2025
1日のレンジ
1.99 2.22
1年のレンジ
0.15 5.07
- 以前の終値
- 2.10
- 始値
- 1.99
- 買値
- 2.14
- 買値
- 2.44
- 安値
- 1.99
- 高値
- 2.22
- 出来高
- 234
- 1日の変化
- 1.90%
- 1ヶ月の変化
- -4.89%
- 6ヶ月の変化
- 791.67%
- 1年の変化
- 18.89%
