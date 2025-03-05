Moedas / EVTV
EVTV: Envirotech Vehicles Inc
2.14 USD 0.04 (1.90%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EVTV para hoje mudou para 1.90%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.99 e o mais alto foi 2.22.
Veja a dinâmica do par de moedas Envirotech Vehicles Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EVTV Notícias
- Ações da Envirotech Vehicles disparam após revelação de drone de carga pesada
- Envirotech Vehicles stock soars after unveiling heavy-lift drone
- Envirotech revela drone de carga pesada com capacidade de 680 kg
- Envirotech unveils heavy-lift drone with 1,500-pound capacity
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Envirotech Vehicles appoints Jason Maddox to board of directors
- Envirotech Vehicles announces 1-for-10 reverse stock split
- EV Company News For The Month Of July 2025
- EV Company News For The Month Of June 2025
- Envirotech delivers electric school bus to Texas district
- Envirotech delivers first electric school buses to Texas districts
- Envirotech outlines electric mobility vision across land, air, sea
- Envirotech outlines multi-market electric mobility strategy
- EV Company News For The Month Of May 2025
- Envirotech eyes electric marine market with Kymera assets LOI
- EV Company News For The Month Of March 2025
- EV Company News For The Month Of February 2025
Faixa diária
1.99 2.22
Faixa anual
0.15 5.07
- Fechamento anterior
- 2.10
- Open
- 1.99
- Bid
- 2.14
- Ask
- 2.44
- Low
- 1.99
- High
- 2.22
- Volume
- 234
- Mudança diária
- 1.90%
- Mudança mensal
- -4.89%
- Mudança de 6 meses
- 791.67%
- Mudança anual
- 18.89%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh