Devises / EVTV
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EVTV: Envirotech Vehicles Inc
2.09 USD 0.05 (2.34%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EVTV a changé de -2.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.06 et à un maximum de 2.20.
Suivez la dynamique Envirotech Vehicles Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVTV Nouvelles
- L’action d’Envirotech Vehicles s’envole après le dévoilement d’un drone de levage lourd
- Envirotech Vehicles stock soars after unveiling heavy-lift drone
- Envirotech dévoile un drone de levage lourd avec une capacité de 680 kg
- Envirotech unveils heavy-lift drone with 1,500-pound capacity
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Envirotech Vehicles appoints Jason Maddox to board of directors
- Envirotech Vehicles announces 1-for-10 reverse stock split
- EV Company News For The Month Of July 2025
- EV Company News For The Month Of June 2025
- Envirotech delivers electric school bus to Texas district
- Envirotech delivers first electric school buses to Texas districts
- Envirotech outlines electric mobility vision across land, air, sea
- Envirotech outlines multi-market electric mobility strategy
- EV Company News For The Month Of May 2025
- Envirotech eyes electric marine market with Kymera assets LOI
- EV Company News For The Month Of March 2025
- EV Company News For The Month Of February 2025
Range quotidien
2.06 2.20
Range Annuel
0.15 5.07
- Clôture Précédente
- 2.14
- Ouverture
- 2.14
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Plus Bas
- 2.06
- Plus Haut
- 2.20
- Volume
- 241
- Changement quotidien
- -2.34%
- Changement Mensuel
- -7.11%
- Changement à 6 Mois
- 770.83%
- Changement Annuel
- 16.11%
20 septembre, samedi