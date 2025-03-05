Divisas / EVTV
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EVTV: Envirotech Vehicles Inc
2.10 USD 0.06 (2.78%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EVTV de hoy ha cambiado un -2.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.94, mientras que el máximo ha alcanzado 2.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Envirotech Vehicles Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVTV News
- Las acciones de Envirotech Vehicles se disparan tras presentar un dron de carga pesada
- Acciones de Envirotech se disparan tras presentar dron de carga pesada
- Envirotech Vehicles stock soars after unveiling heavy-lift drone
- Envirotech presenta dron de carga pesada con capacidad de 680 kg
- Envirotech presenta dron de carga pesada con capacidad de 680 kg
- Envirotech unveils heavy-lift drone with 1,500-pound capacity
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Envirotech Vehicles appoints Jason Maddox to board of directors
- Envirotech Vehicles announces 1-for-10 reverse stock split
- EV Company News For The Month Of July 2025
- EV Company News For The Month Of June 2025
- Envirotech delivers electric school bus to Texas district
- Envirotech delivers first electric school buses to Texas districts
- Envirotech outlines electric mobility vision across land, air, sea
- Envirotech outlines multi-market electric mobility strategy
- EV Company News For The Month Of May 2025
- Envirotech eyes electric marine market with Kymera assets LOI
- EV Company News For The Month Of March 2025
- EV Company News For The Month Of February 2025
Rango diario
1.94 2.25
Rango anual
0.15 5.07
- Cierres anteriores
- 2.16
- Open
- 2.07
- Bid
- 2.10
- Ask
- 2.40
- Low
- 1.94
- High
- 2.25
- Volumen
- 487
- Cambio diario
- -2.78%
- Cambio mensual
- -6.67%
- Cambio a 6 meses
- 775.00%
- Cambio anual
- 16.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B