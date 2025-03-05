货币 / EVTV
EVTV: Envirotech Vehicles Inc
2.10 USD 0.06 (2.78%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EVTV汇率已更改-2.78%。当日，交易品种以低点1.94和高点2.25进行交易。
关注Envirotech Vehicles Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EVTV新闻
- Envirotech Vehicles股价飙升，推出重型起重无人机
- Envirotech Vehicles stock soars after unveiling heavy-lift drone
- Envirotech推出载重能力达1,500磅的重型无人机
- Envirotech unveils heavy-lift drone with 1,500-pound capacity
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Envirotech Vehicles appoints Jason Maddox to board of directors
- Envirotech Vehicles announces 1-for-10 reverse stock split
- EV Company News For The Month Of July 2025
- EV Company News For The Month Of June 2025
- Envirotech delivers electric school bus to Texas district
- Envirotech delivers first electric school buses to Texas districts
- Envirotech outlines electric mobility vision across land, air, sea
- Envirotech outlines multi-market electric mobility strategy
- EV Company News For The Month Of May 2025
- Envirotech eyes electric marine market with Kymera assets LOI
- EV Company News For The Month Of March 2025
- EV Company News For The Month Of February 2025
日范围
1.94 2.25
年范围
0.15 5.07
- 前一天收盘价
- 2.16
- 开盘价
- 2.07
- 卖价
- 2.10
- 买价
- 2.40
- 最低价
- 1.94
- 最高价
- 2.25
- 交易量
- 508
- 日变化
- -2.78%
- 月变化
- -6.67%
- 6个月变化
- 775.00%
- 年变化
- 16.67%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值