시세섹션
통화 / EVTV
주식로 돌아가기

EVTV: Envirotech Vehicles Inc

2.09 USD 0.05 (2.34%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

EVTV 환율이 오늘 -2.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.06이고 고가는 2.20이었습니다.

Envirotech Vehicles Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EVTV News

일일 변동 비율
2.06 2.20
년간 변동
0.15 5.07
이전 종가
2.14
시가
2.14
Bid
2.09
Ask
2.39
저가
2.06
고가
2.20
볼륨
241
일일 변동
-2.34%
월 변동
-7.11%
6개월 변동
770.83%
년간 변동율
16.11%
20 9월, 토요일