Valute / EVTV
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
EVTV: Envirotech Vehicles Inc
2.09 USD 0.05 (2.34%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EVTV ha avuto una variazione del -2.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.06 e ad un massimo di 2.20.
Segui le dinamiche di Envirotech Vehicles Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVTV News
- Il titolo di Envirotech Vehicles sale dopo il lancio di un drone per carichi pesanti
- Envirotech Vehicles stock soars after unveiling heavy-lift drone
- Envirotech svela drone per carichi pesanti con capacità di 680 kg
- Envirotech unveils heavy-lift drone with 1,500-pound capacity
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Envirotech Vehicles appoints Jason Maddox to board of directors
- Envirotech Vehicles announces 1-for-10 reverse stock split
- EV Company News For The Month Of July 2025
- EV Company News For The Month Of June 2025
- Envirotech delivers electric school bus to Texas district
- Envirotech delivers first electric school buses to Texas districts
- Envirotech outlines electric mobility vision across land, air, sea
- Envirotech outlines multi-market electric mobility strategy
- EV Company News For The Month Of May 2025
- Envirotech eyes electric marine market with Kymera assets LOI
- EV Company News For The Month Of March 2025
- EV Company News For The Month Of February 2025
Intervallo Giornaliero
2.06 2.20
Intervallo Annuale
0.15 5.07
- Chiusura Precedente
- 2.14
- Apertura
- 2.14
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Minimo
- 2.06
- Massimo
- 2.20
- Volume
- 241
- Variazione giornaliera
- -2.34%
- Variazione Mensile
- -7.11%
- Variazione Semestrale
- 770.83%
- Variazione Annuale
- 16.11%
21 settembre, domenica