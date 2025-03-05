Dövizler / EVTV
EVTV: Envirotech Vehicles Inc
2.09 USD 0.05 (2.34%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EVTV fiyatı bugün -2.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.06 ve Yüksek fiyatı olarak 2.20 aralığında işlem gördü.
Envirotech Vehicles Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
EVTV haberleri
- Envirotech Vehicles hisseleri ağır yük taşıyan drone’u tanıttıktan sonra fırladı
- Envirotech, 680 kilogram taşıma kapasiteli ağır yük dronunu tanıttı
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Envirotech Vehicles appoints Jason Maddox to board of directors
- Envirotech Vehicles announces 1-for-10 reverse stock split
- EV Company News For The Month Of July 2025
- EV Company News For The Month Of June 2025
- Envirotech delivers electric school bus to Texas district
- Envirotech delivers first electric school buses to Texas districts
- Envirotech outlines electric mobility vision across land, air, sea
- Envirotech outlines multi-market electric mobility strategy
- EV Company News For The Month Of May 2025
- Envirotech eyes electric marine market with Kymera assets LOI
- EV Company News For The Month Of March 2025
- EV Company News For The Month Of February 2025
Günlük aralık
2.06 2.20
Yıllık aralık
0.15 5.07
- Önceki kapanış
- 2.14
- Açılış
- 2.14
- Satış
- 2.09
- Alış
- 2.39
- Düşük
- 2.06
- Yüksek
- 2.20
- Hacim
- 241
- Günlük değişim
- -2.34%
- Aylık değişim
- -7.11%
- 6 aylık değişim
- 770.83%
- Yıllık değişim
- 16.11%
21 Eylül, Pazar