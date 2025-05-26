Валюты / ESAB
ESAB: ESAB Corporation
108.86 USD 0.09 (0.08%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ESAB за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 107.23, а максимальная — 109.86.
Следите за динамикой ESAB Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
107.23 109.86
Годовой диапазон
100.16 135.97
- Предыдущее закрытие
- 108.95
- Open
- 109.23
- Bid
- 108.86
- Ask
- 109.16
- Low
- 107.23
- High
- 109.86
- Объем
- 1.032 K
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- -4.25%
- 6-месячное изменение
- -7.45%
- Годовое изменение
- 2.27%
