ESAB: ESAB Corporation

110.49 USD 0.80 (0.73%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ESAB fiyatı bugün 0.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 107.44 ve Yüksek fiyatı olarak 111.44 aralığında işlem gördü.

ESAB Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

ESAB haberleri

Günlük aralık
107.44 111.44
Yıllık aralık
100.16 135.97
Önceki kapanış
109.69
Açılış
108.48
Satış
110.49
Alış
110.79
Düşük
107.44
Yüksek
111.44
Hacim
1.358 K
Günlük değişim
0.73%
Aylık değişim
-2.81%
6 aylık değişim
-6.06%
Yıllık değişim
3.80%
21 Eylül, Pazar