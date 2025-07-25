Валюты / ENVA
ENVA: Enova International Inc
121.09 USD 4.45 (3.82%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ENVA за сегодня изменился на 3.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 115.81, а максимальная — 121.35.
Следите за динамикой Enova International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
115.81 121.35
Годовой диапазон
79.41 124.28
- Предыдущее закрытие
- 116.64
- Open
- 116.81
- Bid
- 121.09
- Ask
- 121.39
- Low
- 115.81
- High
- 121.35
- Объем
- 1.041 K
- Дневное изменение
- 3.82%
- Месячное изменение
- 1.88%
- 6-месячное изменение
- 24.31%
- Годовое изменение
- 46.01%
