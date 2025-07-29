통화 / ENVA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ENVA: Enova International Inc
126.09 USD 0.75 (0.59%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ENVA 환율이 오늘 -0.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 124.44이고 고가는 127.30이었습니다.
Enova International Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENVA News
- Enova International, Inc. (ENVA) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Enova International, 사상 최고치인 124.34 USD 기록
- Enova International stock hits all-time high at 124.34 USD
- Enova International (ENVA) Soars 3.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Best Value Stock to Buy for September 16th
- Should Value Investors Buy Enova International (ENVA) Stock?
- Fast-paced Momentum Stock Enova International (ENVA) Is Still Trading at a Bargain
- Enova International stock hits all-time high of 123.68 USD
- Top 2 Financial Stocks You May Want To Dump This Quarter - Enova International (NYSE:ENVA), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Is UPST Stock a Buy, Hold, or Sell After Its 43.7% Three-Month Rally?
- Are Investors Undervaluing Enova International (ENVA) Right Now?
- Enova International, Inc. (ENVA) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Enova International stock hits all-time high at 119.09 USD
- Behind The Pick: Enova International (ENVA) – High Margins, Fast Growth
- 5 Stocks Scoring High on Relative Price Strength Metrics
- Best Value Stocks to Buy for August 22nd
- Best Value Stocks to Buy for August 18th
- Enova International (ENVA) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Is Enova International (ENVA) Stock Undervalued Right Now?
- Enova International and Funko have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull of the Day: Enova (ENVA)
- Best Value Stocks to Buy for August 8th
- 8 Reasons Why Enova’s Business Model Is Built For This Cycle (Rating Upgrade) (NYSE:ENVA)
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Enova International (ENVA)
일일 변동 비율
124.44 127.30
년간 변동
79.41 128.59
- 이전 종가
- 126.84
- 시가
- 127.25
- Bid
- 126.09
- Ask
- 126.39
- 저가
- 124.44
- 고가
- 127.30
- 볼륨
- 420
- 일일 변동
- -0.59%
- 월 변동
- 6.08%
- 6개월 변동
- 29.44%
- 년간 변동율
- 52.04%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K