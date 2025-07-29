FiyatlarBölümler
Dövizler / ENVA
Geri dön - Hisse senetleri

ENVA: Enova International Inc

126.09 USD 0.75 (0.59%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ENVA fiyatı bugün -0.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 124.44 ve Yüksek fiyatı olarak 127.30 aralığında işlem gördü.

Enova International Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ENVA haberleri

Günlük aralık
124.44 127.30
Yıllık aralık
79.41 128.59
Önceki kapanış
126.84
Açılış
127.25
Satış
126.09
Alış
126.39
Düşük
124.44
Yüksek
127.30
Hacim
420
Günlük değişim
-0.59%
Aylık değişim
6.08%
6 aylık değişim
29.44%
Yıllık değişim
52.04%
21 Eylül, Pazar