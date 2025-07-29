Währungen / ENVA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ENVA: Enova International Inc
126.84 USD 3.73 (3.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ENVA hat sich für heute um 3.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 123.29 bis zu einem Hoch von 128.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Enova International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENVA News
- Enova International, Inc. (ENVA) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Enova International: Aktie erreicht Allzeithoch – Analysten sehen weiteres Potenzial
- Enova International stock hits all-time high at 124.34 USD
- Enova International (ENVA) Soars 3.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Best Value Stock to Buy for September 16th
- Should Value Investors Buy Enova International (ENVA) Stock?
- Fast-paced Momentum Stock Enova International (ENVA) Is Still Trading at a Bargain
- Enova International stock hits all-time high of 123.68 USD
- Top 2 Financial Stocks You May Want To Dump This Quarter - Enova International (NYSE:ENVA), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Is UPST Stock a Buy, Hold, or Sell After Its 43.7% Three-Month Rally?
- Are Investors Undervaluing Enova International (ENVA) Right Now?
- Enova International, Inc. (ENVA) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Enova International stock hits all-time high at 119.09 USD
- Behind The Pick: Enova International (ENVA) – High Margins, Fast Growth
- 5 Stocks Scoring High on Relative Price Strength Metrics
- Best Value Stocks to Buy for August 22nd
- Best Value Stocks to Buy for August 18th
- Enova International (ENVA) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Is Enova International (ENVA) Stock Undervalued Right Now?
- Enova International and Funko have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull of the Day: Enova (ENVA)
- Best Value Stocks to Buy for August 8th
- 8 Reasons Why Enova’s Business Model Is Built For This Cycle (Rating Upgrade) (NYSE:ENVA)
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Enova International (ENVA)
Tagesspanne
123.29 128.27
Jahresspanne
79.41 128.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 123.11
- Eröffnung
- 125.10
- Bid
- 126.84
- Ask
- 127.14
- Tief
- 123.29
- Hoch
- 128.27
- Volumen
- 711
- Tagesänderung
- 3.03%
- Monatsänderung
- 6.71%
- 6-Monatsänderung
- 30.21%
- Jahresänderung
- 52.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K