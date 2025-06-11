Валюты / DSGX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DSGX: The Descartes Systems Group Inc
101.86 USD 0.70 (0.68%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DSGX за сегодня изменился на -0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 101.34, а максимальная — 103.05.
Следите за динамикой The Descartes Systems Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DSGX
- CIEN Q3 Earnings & Sales Top, Stock Up on 91% Y/Y Bottom-Line Growth
- Descartes Q2 Earnings Lag, Top Line Up Y/Y Despite Global Trade Woes
- The Descartes Systems Group Inc. (DSG:CA) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Descartes Systems (DSGX) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Descartes Systems (DSGX) Lags Q2 Earnings Estimates
- Verint Systems (VRNT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- Golf Superstore adopts Descartes Sellercloud to unify omnichannel operations
- Janus Henderson Venture Fund Q2 2025 Commentary
- Putnam Large Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Putnam Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Grupo Petrópolis improves delivery metrics with Descartes solution
- ClearBridge Canadian Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
- Morgan Stanley: One stock to buy, one to avoid in $45B software opportunity
- Do Options Traders Know Something About Descartes Systems Stock We Don't?
- Morgan Stanley initiates coverage on Descartes stock with Equalweight rating
- US ocean imports from China tumbled 28% in June on tariff hikes
- Descartes Q1 2026 slides showcase strong growth and strategic acquisitions
- Descartes launches enhanced freight fraud protection technology
- Walking Comfort Accelerates Ecommerce Growth with Descartes Sellercloud™
- Manhattan Associates: Growth Clouded By Services Decline (Downgrade) (NASDAQ:MANH)
- Descartes Acquires PackageRoute
- Descartes Systems Group announces annual shareholder meeting results
- US ocean imports plunged in May on 145% tariffs on China
Дневной диапазон
101.34 103.05
Годовой диапазон
92.00 124.31
- Предыдущее закрытие
- 102.56
- Open
- 103.05
- Bid
- 101.86
- Ask
- 102.16
- Low
- 101.34
- High
- 103.05
- Объем
- 1.169 K
- Дневное изменение
- -0.68%
- Месячное изменение
- 3.56%
- 6-месячное изменение
- 1.99%
- Годовое изменение
- -0.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.