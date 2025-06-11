통화 / DSGX
DSGX: The Descartes Systems Group Inc
101.85 USD 0.23 (0.23%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DSGX 환율이 오늘 -0.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 101.16이고 고가는 102.78이었습니다.
The Descartes Systems Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
101.16 102.78
년간 변동
92.00 124.31
- 이전 종가
- 102.08
- 시가
- 102.16
- Bid
- 101.85
- Ask
- 102.15
- 저가
- 101.16
- 고가
- 102.78
- 볼륨
- 816
- 일일 변동
- -0.23%
- 월 변동
- 3.55%
- 6개월 변동
- 1.98%
- 년간 변동율
- -0.42%
