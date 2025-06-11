Währungen / DSGX
DSGX: The Descartes Systems Group Inc
102.08 USD 2.08 (2.08%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DSGX hat sich für heute um 2.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 100.39 bis zu einem Hoch von 102.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Descartes Systems Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
100.39 102.31
Jahresspanne
92.00 124.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 100.00
- Eröffnung
- 100.39
- Bid
- 102.08
- Ask
- 102.38
- Tief
- 100.39
- Hoch
- 102.31
- Volumen
- 1.331 K
- Tagesänderung
- 2.08%
- Monatsänderung
- 3.78%
- 6-Monatsänderung
- 2.21%
- Jahresänderung
- -0.20%
