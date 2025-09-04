КотировкиРазделы
Валюты / DFE
DFE: WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

69.82 USD 0.04 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DFE за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.82, а максимальная — 69.87.

Следите за динамикой WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DFE сегодня?

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) сегодня оценивается на уровне 69.82. Инструмент торгуется в пределах 0.06%, вчерашнее закрытие составило 69.78, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund?

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund в настоящее время оценивается в 69.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.44% и USD. Отслеживайте движения DFE на графике в реальном времени.

Как купить акции DFE?

Вы можете купить акции WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) по текущей цене 69.82. Ордера обычно размещаются около 69.82 или 70.12, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DFE?

Инвестирование в WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund предполагает учет годового диапазона 54.24 - 72.09 и текущей цены 69.82. Многие сравнивают 1.44% и 14.35% перед размещением ордеров на 69.82 или 70.12. Изучайте ежедневные изменения цены DFE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) за последний год составила 72.09. Акции заметно колебались в пределах 54.24 - 72.09, сравнение с 69.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) за год составила 54.24. Сравнение с текущими 69.82 и 54.24 - 72.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DFE?

В прошлом WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 69.78 и 11.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
69.82 69.87
Годовой диапазон
54.24 72.09
Предыдущее закрытие
69.78
Open
69.82
Bid
69.82
Ask
70.12
Low
69.82
High
69.87
Объем
5
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
1.44%
6-месячное изменение
14.35%
Годовое изменение
11.44%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8