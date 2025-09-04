DFE: WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
今日DFE汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点69.82和高点69.87进行交易。
关注WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DFE新闻
常见问题解答
DFE股票今天的价格是多少？
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund股票今天的定价为69.82。它在0.06%范围内交易，昨天的收盘价为69.78，交易量达到5。DFE的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund股票是否支付股息？
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund目前的价值为69.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.44%和USD。实时查看图表以跟踪DFE走势。
如何购买DFE股票？
您可以以69.82的当前价格购买WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund股票。订单通常设置在69.82或70.12附近，而5和0.00%显示市场活动。立即关注DFE的实时图表更新。
如何投资DFE股票？
投资WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund需要考虑年度范围54.24 - 72.09和当前价格69.82。许多人在以69.82或70.12下订单之前，会比较1.44%和。实时查看DFE价格图表，了解每日变化。
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund的最高价格是72.09。在54.24 - 72.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund的绩效。
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund（DFE）的最低价格为54.24。将其与当前的69.82和54.24 - 72.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFE股票是什么时候拆分的？
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、69.78和11.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 69.78
- 开盘价
- 69.82
- 卖价
- 69.82
- 买价
- 70.12
- 最低价
- 69.82
- 最高价
- 69.87
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 1.44%
- 6个月变化
- 14.35%
- 年变化
- 11.44%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8