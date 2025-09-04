クォートセクション
通貨 / DFE
DFE: WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

69.82 USD 0.04 (0.06%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DFEの今日の為替レートは、0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり69.82の安値と69.87の高値で取引されました。

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DFE株の現在の価格は？

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fundの株価は本日69.82です。0.06%内で取引され、前日の終値は69.78、取引量は5に達しました。DFEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fundの株は配当を出しますか？

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fundの現在の価格は69.82です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.44%やUSDにも注目します。DFEの動きはライブチャートで確認できます。

DFE株を買う方法は？

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fundの株は現在69.82で購入可能です。注文は通常69.82または70.12付近で行われ、5や0.00%が市場の動きを示します。DFEの最新情報はライブチャートで確認できます。

DFE株に投資する方法は？

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fundへの投資では、年間の値幅54.24 - 72.09と現在の69.82を考慮します。注文は多くの場合69.82や70.12で行われる前に、1.44%や14.35%と比較されます。DFEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fundの株の最高値は？

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fundの過去1年の最高値は72.09でした。54.24 - 72.09内で株価は大きく変動し、69.78と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fundの株の最低値は？

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund(DFE)の年間最安値は54.24でした。現在の69.82や54.24 - 72.09と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFEの動きはライブチャートで確認できます。

DFEの株式分割はいつ行われましたか？

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、69.78、11.44%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
69.82 69.87
1年のレンジ
54.24 72.09
以前の終値
69.78
始値
69.82
買値
69.82
買値
70.12
安値
69.82
高値
69.87
出来高
5
1日の変化
0.06%
1ヶ月の変化
1.44%
6ヶ月の変化
14.35%
1年の変化
11.44%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8