DFE: WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

69.82 USD 0.04 (0.06%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DFE de hoy ha cambiado un 0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 69.82, mientras que el máximo ha alcanzado 69.87.

Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DFE hoy?

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) se evalúa hoy en 69.82. El instrumento se negocia dentro de 0.06%; el cierre de ayer ha sido 69.78 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DFE en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund?

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund se evalúa actualmente en 69.82. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.44% y USD. Monitoree los movimientos de DFE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DFE?

Puede comprar acciones de WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) al precio actual de 69.82. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 69.82 o 70.12, mientras que 5 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DFE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DFE?

Invertir en WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund implica tener en cuenta el rango anual 54.24 - 72.09 y el precio actual 69.82. Muchos comparan 1.44% y 14.35% antes de colocar órdenes en 69.82 o 70.12. Estudie los cambios diarios de precios de DFE en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund?

El precio más alto de WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) en el último año ha sido 72.09. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 54.24 - 72.09, una comparación con 69.78 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund?

El precio más bajo de WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) para el año ha sido 54.24. La comparación con los actuales 69.82 y 54.24 - 72.09 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DFE en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DFE?

En el pasado, WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 69.78 y 11.44% después de las acciones corporativas.

