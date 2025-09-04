- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DFE: WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
Le taux de change de DFE a changé de 0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 69.82 et à un maximum de 69.87.
Suivez la dynamique WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFE Nouvelles
- Rates Spark: Tight Timelines For Dutch Pension Reforms
- Eurozone Businesses Grow Cautiously More Optimistic For Months Ahead
- What Europe Stands To Lose From Trump’s Latest Tariffs – Revisited
- Weekly Commentary: Canary?
- Markets Weekly Outlook – Getting Ready For September NFP Week
- Rates Spark: Whimsical Data Clouds The Fed’s Path
- Eurozone Bank Lending Remains Unshaken By Global Uncertainty For Now
- Sticking With Granular Views In Europe
- Eurozone PMI Marches On Thanks To Stronger Services Sector
- Rates Spark: Will German And French PMIs Keep Our Bearish Rates Outlook Supported?
- Central Banks Struggle To Regain The Rates Narrative
- Global Economic Outlook: September 2025
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- Rates Spark: Resilient Risk Sentiment
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- Eurozone Exports Remain Muted As Tariffs And Weak Global Growth Bite
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Rates Spark: Bulls Pushing Down The Back End
- A U.S. Rate Cut Vs. A Very French Affair
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- Rates Spark: The German 2yr Yield Has Room To Fall Even On An ECB Hold
- Rates Spark: We're Not Anticipating A Crisis, But There, We’ve Said The Word
- Rates Spark: The U.S. 10yr Sniffs An Excuse To Test 4%
- Rates Spark: A Beige Book That Smells A Tariff Stutter
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFE aujourd'hui ?
L'action WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund est cotée à 69.82 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.06%, a clôturé hier à 69.78 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de DFE présente ces mises à jour.
L'action WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund verse-t-elle des dividendes ?
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund est actuellement valorisé à 69.82. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.44% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFE.
Comment acheter des actions DFE ?
Vous pouvez acheter des actions WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund au cours actuel de 69.82. Les ordres sont généralement placés à proximité de 69.82 ou de 70.12, le 5 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFE ?
Investir dans WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 54.24 - 72.09 et le prix actuel 69.82. Beaucoup comparent 1.44% et 14.35% avant de passer des ordres à 69.82 ou 70.12. Consultez le graphique du cours de DFE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund ?
Le cours le plus élevé de WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund l'année dernière était 72.09. Au cours de 54.24 - 72.09, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 69.78 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund ?
Le cours le plus bas de WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) sur l'année a été 54.24. Sa comparaison avec 69.82 et 54.24 - 72.09 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFE a-t-elle été divisée ?
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 69.78 et 11.44% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 69.78
- Ouverture
- 69.82
- Bid
- 69.82
- Ask
- 70.12
- Plus Bas
- 69.82
- Plus Haut
- 69.87
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- 0.06%
- Changement Mensuel
- 1.44%
- Changement à 6 Mois
- 14.35%
- Changement Annuel
- 11.44%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8