CotationsSections
Devises / DFE
Retour à Actions

DFE: WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

69.82 USD 0.04 (0.06%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DFE a changé de 0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 69.82 et à un maximum de 69.87.

Suivez la dynamique WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DFE Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DFE aujourd'hui ?

L'action WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund est cotée à 69.82 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.06%, a clôturé hier à 69.78 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de DFE présente ces mises à jour.

L'action WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund verse-t-elle des dividendes ?

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund est actuellement valorisé à 69.82. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.44% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFE.

Comment acheter des actions DFE ?

Vous pouvez acheter des actions WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund au cours actuel de 69.82. Les ordres sont généralement placés à proximité de 69.82 ou de 70.12, le 5 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DFE ?

Investir dans WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 54.24 - 72.09 et le prix actuel 69.82. Beaucoup comparent 1.44% et 14.35% avant de passer des ordres à 69.82 ou 70.12. Consultez le graphique du cours de DFE en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund ?

Le cours le plus élevé de WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund l'année dernière était 72.09. Au cours de 54.24 - 72.09, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 69.78 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund ?

Le cours le plus bas de WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) sur l'année a été 54.24. Sa comparaison avec 69.82 et 54.24 - 72.09 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFE sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DFE a-t-elle été divisée ?

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 69.78 et 11.44% après les opérations sur titres.

Range quotidien
69.82 69.87
Range Annuel
54.24 72.09
Clôture Précédente
69.78
Ouverture
69.82
Bid
69.82
Ask
70.12
Plus Bas
69.82
Plus Haut
69.87
Volume
5
Changement quotidien
0.06%
Changement Mensuel
1.44%
Changement à 6 Mois
14.35%
Changement Annuel
11.44%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8